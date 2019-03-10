وزير نفط الكويت: 70 دولاراً لبرميل النفط "مناسب للجميع"

قال #وزير_النفط_الكويتي خالد الفاضل، إن الأسعار الحالية للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين.

وأضاف الوزير في حديث لصحيفة "الراي"، أن الدول المستهلكة ترى أن سعر ما بين 60 و70 دولارا للبرميل يعتبر "سعراً جيداً ومناسباً للجميع".

من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن بلاده ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج لدول منظمة أوبك والتحالف من خارجها، إلى أن تصل بالسوق إلى التوازن.

وأضاف الوزير أن الإمارات ستلتزم بحصتها في الخفض لشهر فبراير وفقا للاتفاق.

بدوره، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، إن #الصين والولايات المتحدة ستقودان #الطلب_العالمي القوي على #النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل/نيسان.

وأضاف: "من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على #النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا".

وقال الفالح لرويترز "لو نظرتم لفنزويلا وحدها ستشعرون بفزع، وإذا نظرتم للولايات المتحدة ستقولون إن العالم يعج بالنفط. عليكم النظر إلى السوق ككل .نعتقد أن الطلب في 2019 قوي تماما بشكل فعلي".