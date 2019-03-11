مصدر:السعودية تخطط لخفض صادرات الخام دون 7 ملايين برميل

ذكرت مصادر مُطّلعة لرويترز، أن #السعودية تخطط لخفض صادراتها من النفط الخام في أبريل لما دون الـ7 ملايين برميل يوميا والإبقاء على إنتاجها عند أقل من 10 ملايين برميل يوميا رغم الطلب القوي من العملاء الدوليين.

يأتي ذلك في ظل سعي السعودية لتصريف تخمة المعروض ودعم أسعار النفط.

وذكرت المصادر، أن مخصصات النفط الخام من شركة #أرامكو لشهر أبريل تقل بـ635 ألف برميل يوميا عن الكميات التي يطلبها العملاء من شركات التكرير.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد #الفالح ، قد قال إن #الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على #النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل/نيسان.

وأضاف: "من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا".

وقال الفالح لرويترز "لو نظرتم لفنزويلا وحدها ستشعرون بفزع، وإذا نظرتم للولايات المتحدة ستقولون إن العالم يعج بالنفط. عليكم النظر إلى السوق ككل .نعتقد أن الطلب في 2019 قوي تماما بشكل فعلي".