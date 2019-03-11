مصر: إقفال مناقصات نفط البحر الأحمر بأغسطس

توقع حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنجاز المزايدة الأولى للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر في شهر أغسطس المقبل بعد دراسة الطلبات المتقدمة وتقييمها، مؤكداً أن آخر موعد لاستلام العروض هو الأول من نفس الشهر.

وأشار عبدالعزيز في مقابلة مع "العربية" إلى أن مصر بدأت التنقيب عن #النفط و #الغاز في مياه البحر الأحمر، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل عام 2016 وتصديق الرئيس المصري عليها في يونيو عام 2017.

كما أشار إلى قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركة #جنوب_الوادي المصرية القابضة للبترول، بطرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر.

وأوضح أن استثمارات إجراء #المسح_الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد بلغت 750 مليون دولار، في مرحلة سبقت طرح المزايدات، بهدف إطلاع الشركات العالمية على الفرص الكامنة في المواقع الحيوية، في المياه الإقليمية المصرية.

وقال إن المسح الزلزالي جرى لمساحة "حوالي 10 آلاف كليومتر من مياه البحر الأحمر، وبعدها جرى طرح أول مزايدة عالمية والاحتمالات جيدة وهناك اكتشافات جرت في الشمال وفي الجنوب في السودان".

وتحدث عن مجريات "ورشة عمل متخصصة في الغردقة بمشاركة الشركات العالمية" مؤكدا أن "المؤشرات تشير إلى اهتمام كبير من الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة طرحنا أول مزايدة وسيكون الإقفال للمزايدة أول من أغسطس، وعندما يجري التقييم سيجري الإعلان عن الفائز والبدء بالإجراءات القانونية لتوقيع اتفاقيات نفطية".