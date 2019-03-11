"البابطين": عقد بـ261 مليون ريال لمشروع طاقة شمسية بدبي

أعلنت شركة #البابطين للطاقة والاتصالات توقيع عقد لتصنيع وتوريد الهياكل المعدنية للطاقة الشمسية المركزة (CSP) مع شركة Europea De Constructions Metalicas S.A ( EUCOMSA ) Spain لمشروع مجمع #محمد_بن_راشد للطاقة الشمسية المرحلة الرابعة بمدنية #دبي بالإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 69,508,703.30 دولار ( 260,657,638 ) ريالا سعوديا.

وقالت الشركة إن مدة العقد ستستمر 31 شهرا من تاريخ التوقيع، مؤكدة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

ولفتت الشركة إلى أن الأثر المالي سيظهر بدءاً من الربع الرابع من عام 2019.