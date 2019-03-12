المزروعي: عززنا خفض إنتاج النفط بنسبة امتثال 119%

قال وزير الطاقة الإماراتي #سهيل_المزروعي إن الإمارات عززت خفض إنتاجها النفطي في فبراير، بنسبة امتثال 119% للتخفيضات المستهدفة.

وبيّن أن "أوبك" تنظر إلى الإنتاج الكلي، قائلا: "فنزويلا ليست أول بلد ينخفض فيه الإنتاج".

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة #أوبك محمد باركيندو، اليوم خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن، إن شركات #النفط_الصخري_الأميركية استفادت من جهود أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج والتي دعمت الأسعار.

وجاءت تصريحاته قبل اجتماع أوبك مع منتجي #النفط الأميركيين للعام الثالث على التوالي في مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه آي.اتش.اس ماركت، بيد أن لقاء هذا العام لم يلق نفس القدر من الاهتمام الذي حظي به في السابق.

وأفاد باركيندو أن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية "عمل جار"، قائلا إن ضبط الإمدادات سيتواصل خلال 2019.

وفي أول يناير، بدأت أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج جديدة لتجنب تخمة معروض قد تضغط على الأسعار. واتفق التحالف على تقليل الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.