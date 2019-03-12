النفط يصعد بدعم من تخفيضات معروض أوبك

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة #أوبك، لكن حد من المكاسب استمرار تنامي المعروض الأميركي بينما يحذر المحللون من مخاطر على الاقتصاد العالمي.



وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولار للبرميل، مرتفعة 13 سنتاً، بما يعادل 0.2% عن أحدث تسوية لها.



وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1%.



وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش إنه رغم العوامل الاقتصادية المعاكسة "مازلنا نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار #برنت 70 دولاراً للبرميل هذا العام وأن يتلكأ غرب تكساس خلفه، ليبلغ متوسطه 59 دولارا للبرميل في 2019".



وأضاف أن ذلك يرجع لعوامل من بينها الطلب على الديزل البحري المتوقع من العام القادم، في إطار قواعد وقود جديدة من المنظمة البحرية الدولية.