باركيندو: تخفيضات أوبك ساعدت شركات النفط الصخري

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة #أوبك خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن، إن شركات #النفط_الصخري_الأميركية استفادت من جهود أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج والتي دعمت الأسعار.

وجاءت تصريحاته قبل اجتماع أوبك مع منتجي النفط الأميركيين للعام الثالث على التوالي في مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه آي.اتش.اس ماركت، بيد أن لقاء هذا العام لم يلق نفس القدر من الاهتمام الذي حظي به في السابق.

وقال باركيندو إن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية "عمل جار"، وقال إن ضبط الإمدادات سيتواصل خلال 2019.

وفي أول يناير، بدأت أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج جديدة لتجنب تخمة معروض قد تضغط على الأسعار. واتفق التحالف على تقليل الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وقال مسؤول خليجي كبير في مجال النفط على هامش أسبوع سيرا أمس الاثنين، إن أوبك ستناقش في أبريل توازن العرض والطلب، وإنها "ستواصل خفص (الإنتاج)".

وقال "نريد أن نرى انخفاض المخزونات التجارية"، مضيفا أن المخزونات العالمية من الخام والمنتجات النفطية يجب أن تعاود الانخفاض إلى متوسط خمس سنوات، وهو هدف وضعته المنظمة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية.

وتجتمع أوبك وحلفاء من بينهم روسيا - فيما يعرف باسم تحالف أوبك+ - في فيينا يومي 17 و18 أبريل، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو.

وقالت مصادر في الفترة الأخيرة إن الأكثر احتمالا هو تمديد تخفيضات الإنتاج في يونيو، لكن ذلك يتوقف بشكل كبير على نطاق عقوبات الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا عضوي أوبك.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز يوم الأحد، إنه يبدو من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال اجتماع أبريل، وإن الصين والولايات المتحدة ستقودان طلبا عالميا قويا على الخام في العام الحالي.