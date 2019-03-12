شركات نفط روسية تؤكد التزامها بخفض الإنتاج حتى يوليو

نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس #لوك_أويل الروسية لإنتاج النفط وحيد علي كبيروف قوله إن شركات النفط الروسية مستعدة لخفض الإنتاج حتى يوليو تموز في إطار الاتفاق العالمي المبرم بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.

ونسبت الوكالة إلى رئيس الشركة إنه لم تجر نقاشات بعد بخصوص مواصلة التخفيضات في النصف الثاني من 2019.

من جهته قال رئيس شركة جازبروم نفط الروسية، ألكسندر ديوكوف، إنه لم تفِ جميع الأطراف، بما فيها روسيا، بالكامل بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي المبرم بين #أوبك وعدة مصدري خام آخرين.

وأضاف رئيس ذراع النفط لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، أن من السابق لأوانه القول إن كان الاتفاق سيُمدد أو ما إذا كانت حصص الإنتاج ستخضع للمراجعة.