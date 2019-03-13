واشنطن: العقوبات حرمت إيران من 10 مليارات دولار

قال الممثل الأميركي الخاص لإيران بوزارة الخارجية، بريان هوك، إن العقوبات على #إيران حرمتها من إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار منذ 2017، مشيراً إلى أن العقوبات منعت طهران من تصدير 1.5 مليون برميل نفط يوميا.

وأضاف المسؤول الأميركي بتصريحات على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستن، الأربعاء، أن واشنطن توازن بين هدف وقف صادرات إيران النفطية وضمان استقرار سوق الخام، معتبراً أن وفرة المعروض في سوق النفط تسرع خطتنا في وقف صادرات إيران بالكامل.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال أسبوع "سيرا" للطاقة في هيوستن، العزم على الوصول بصادرات نفط إيران إلى الصفر.

وقال بومبيو: "نحن عازمون على خفض صادرات #النفط الخام الإيرانية إلى الصفر حالما تسمح الظروف في السوق بذلك".

وأعادت واشنطن فرض #عقوبات_نفطية على إيران العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض حاد في حجم صادراتها من الخام خلال الشهور الأخيرة، في مسعى للحد من أنشطة طهران النووية والصاروخية والإقليمية.



وفي إشارته إلى تحسن #الاقتصاد قال وزير الخارجية إن المعاناة وعدم توفر الوظائف الذي عانت منه أميركا لعقود لم يعد موجودا الآن.