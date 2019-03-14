إيني: اكتشاف جديد للغاز في امتياز نور البحري بمصر

أعلنت شركة " #إيني " عن اكتشاف جديد للغاز في امتياز نور قبالة ساحل مصر.

وقالت:" البئر نور-1 عثرت على عمود من الغاز يقدر بـ90 مترا"، وفق ما ورد في "رويترز".

وكانت شركة "مبادلة للبترول" التابعة لشركة " #مبادلة_للاستثمار " مبادلة، قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن اتفاق مع شركة "إيني" الإيطالية تشتري بموجبه حصة 20% في امتياز منطقة "نور" البحرية للغاز "نور" بشمال سيناء وهي منطقة استكشافات بحرية في جمهورية مصر العربية.

وتعد شركة "إيني" المشغل لمنطقة الامتياز وذلك من خلال شركة " #أيوك " التابعة لها، وتمتلك "إيني" في هذا الامتياز الذي تشارك فيه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) حصة نسبتها 85% بالشراكة مع شركة "ثروة للبترول" التي تمتلك حصة نسبتها 15%.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ إلى مجموعة من الشروط والتي تشمل الحصول على الموافقات التنظيمية من الهيئات الحكومية المعنية في مصر.

وتمثل هذه الصفقة عملية الاستحواذ الثانية لشركة "مبادلة للبترول" في مصر حيث كانت قد بدأت الشركة عملياتها هناك في شهر يونيو 2018 عند استحواذها على حصة شركة "إيني" الإيطالية البالغة 10% في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز الذي يضم حقل " #ظهر " للغاز الطبيعي العالمي المستوى.