مؤشرات متزايدة على اقتراب "أوبك" من تحقيق توازن السوق

تتزايد الإشارات إلى اقتراب #أوبك من تحقيق هدفها بتوازن السوق في الربع الأول من العام الحالي.

وهذا بالضبط ما كانت تشير إليه تصريحات عدد من وزراء الدول الفاعلة في المنظمة.

تتجه الأسعار لتسجيل أسبوع ثالث على التوالي من المكاسب، مع إغلاق #الخام_الأميركي أمس فوق 58 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر الماضي.

أتت البيانات الداعمة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، كاشفة عن هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.9 مليون برميل الأسوبع الماضي، مخالفة توقعات المحللين بارتفاعها.

كما انخفضت #مخزونات_البنزين بـ4.6 مليون برميل، في تراجع هو الأكثر حدة منذ أكتوبر الماضي.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات المنتجات المكررة بأكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، لتقف المخزونات البترولية عند أدنى مستوياتها منذ ديسمبر.

وأضافت #العقوبات_الأميركية على فنزويلا عاملا إضافيا لتقلص الإمدادات، يضاف إلى نسبة الالتزام المرتفعة باتفاق أوبك وشركائها على خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل، قياسا بمستويات الإنتاج في أكتوبر الماضي.