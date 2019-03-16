تباطؤ نشاط حفر النفط الأميركي لأدنى مستوى خلال سنة

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد #حفارات_النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تباطؤ نشاط الحفر إلى أدنى مستوى في حوالي عام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو إنتاج الخام.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس/آذار ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 833 وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018.

وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط لأربعة أسابيع متتالية منذ مايو/أيار 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.

وعدد حفارات النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع قليلا عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 800 حفار قيد التشغيل بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

وقالت إدارة #معلومات_الطاقة الأميركية، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2019 من المتوقع أن ينمو بخطى أبطأ مما كان متوقعا في السابق، وأن يسجل متوسطا قياسيا مرتفعا عند 12.3 مليون برميل يوميا.

وكانت إدارة المعلومات قد توقعت الشهر الماضي أن متوسط إنتاح النفط في 2019 سيبلغ 12.4 مليون برميل يوميا.

وقالت أيضا إن إنتاج الخام تراجع بمقدار 100 ألف برميل يوميا من مستواه القياسي المرتفع إلى 12 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة ستقود النمو في إمدادات النفط العالمية على مدار السنوات الخمس القادم.

ووفقا لتقرير بيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في #الولايات_المتحدة هذا الأسبوع 1026. وتنتج معظم الحفارات #النفط والغاز كليهما.