"غولدمان ساكس" يتوقع صعود النفط فوق 70 دولاراً

قال بنك #غولدمان_ساكس إن ارتفاع الطلب على #النفط مصحوبا بتراجع في الإنتاج وتخفيضات في الإمدادات قد يساعد أسعار خام #برنت على الصعود فوق 70 دولارا للبرميل في الأجل القصير.

وأضاف بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة أن #الطلب سجل بداية قوية في 2019، فيما تشير بيانات في الآونة الأخيرة إلى أن المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط من المتوقع أن تنحسر بشكل أكبر.

وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب والتي تظهر زيادة في #الاستهلاك في يناير كانون الثاني قدرها 1.55 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستوياته قبل عام، يقدر البنك الأميركي أن إجمالي #الطلب_العالمي ارتفع نحو مليوني برميل يوميا خلال الشهر.

وكان هذا النمو واضحا في كل من #الأسواق_الناشئة والمتقدمة.

في غضون ذلك، يقول غولدمان ساكس إن خسائر #الإمدادات في 2019 كبيرة مع تجاوز المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك لمستوى الخفض المتعهد به وانخفاضات متسارعة في إنتاج #فنزويلا.

وأضاف قائلا "المأزق السياسي في فنزويلا يخلق على نحو متزايد مخاطر بأن انخفاض الإنتاج بسبب العقوبات النفطية الأميركية يفوق التعافي في ليبيا، وهو ما سيدفع الإنتاج العالمي إلى مستويات أقل من توقعاتنا وسيتسبب في مزيد من الشح في إمدادات الخام الثقيل".

وتتجه أسعار النفط الخام صوب تسجيل أفضل أداء فصلي منذ منتصف 2016، مع صعودها 25 بالمئة منذ بداية الربع الأول.