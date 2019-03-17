الفالح: صادرات نفط السعودية ستقل عن 7 ملايين برميل

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إنه متفائل بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك ومنتجي #النفط غير الأعضاء في المنظمة.

وأشار الفالح إلى أن "صادرات النفط السعودية في مارس وأبريل ستكون دون 7 ملايين برميل يومياً، وسيقل مستوى أبريل نحو 100 ألف برميل يومياً عن مارس".

وأكد #وزير_الطاقة_السعودي أن المملكة وأميركا مهتمتان بحماية الطلب على النفط وتتم المواءمة بين المستهلكين بشكل عادل.

وقال الفالح للصحافيين، اليوم الأحد، على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو: "أنا متفائل جدا بتحسن الالتزام باتفاق أوبك+، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية".

وصرح أن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام أقل منها في 2017 و2018 لكن منتجي النفط "سيعوضون التأخر قريبا جدا".

وأضاف أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل #أذربيجان سيواصلون العمل معا لإدارة استقرار سوق الخام.

وأبلغ الصحافيين: "لن نسمح بتعرض أمن #الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، و #شركات_النفط و #الغاز حائرون ولا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع".