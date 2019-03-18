الرئيس التنفيذي: لوك أويل تتطلع للتنقيب في الإمارات

قال الرئيس التنفيذي لـ #لوك_أويل الروسية لإنتاج النفط، وحيد علي كبيروف، إن الشركة تدرس التنقيب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح في باكو اليوم الاثنين، أن الشركة تقرر توسعة تواجدها في أذربيجان، وتستمر في إبداء الاهتمام بمشروعين هناك، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان الرئيس التنفيذي لمنتج النفط الروسي #لوك_أويل وحيد علي كبيروف قد أكد في فبراير الماضي أن وحدة ليتاسكو التجارية التابعة للشركة أوقفت عمليات المبادلة مع فنزويلا منذ فرض العقوبات الأميركية على شركة #النفط الوطنية الفنزويلية في يناير/كانون الثاني.

وأضاف علي كبيروف آنذاك أنه يأمل أن يكون اتفاق إنتاج النفط العالمي بين #أوبك وغير الأعضاء مؤقتا فحسب، وأن لوك أويل تعتزم إنتاج ما بين 82 و83 مليون طن من النفط في #روسيا هذا العام.