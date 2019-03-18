فنزويلا: قد نحول نفطنا من أميركا إلى روسيا

قال وزير #النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تحول نفطا كان يتجه في الأساس إلى #الولايات_المتحدة إلى #روسيا أو دول أخرى.

وأضاف كيفيدو وهو أيضا رئيس شركة النفط التي تديرها الدولة بي.دي.في.إس.إيه في اجتماع لوزراء النفط من #أوبك وخارجها في #باكو في أذربيجان، أن المولد في مرفأ خوزيه النفطي الرئيسي في فنزويلا يعمل الآن بعد أن أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف صادرات الخام الأسبوع الماضي.

وأبلغ كيفيدو صحافيين عبر مترجم "في الوقت الحالي، يعمل (خوزيه) بكامل طاقته. عانى كثيرا من انقطاع الكهرباء. عانت صناعة النفط في فنزويلا بشكل كبير".

وفي وقت سابق من العام الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صناعة النفط في #فنزويلا في مسعى لحرمان الرئيس نيكولاس #مادورو من مصدر دخل رئيسي.

وقال الوزير إن #كراكاس ستقرر الوجهة التي ستشحن إليها نفطها، وإن الهدف الرئيسي لبلاده تعزيز العلاقات مع روسيا وتعهد بالالتزام بعقود توريد النفط إليها. وقال إنه "يتم الوفاء بالعقود".