نوفاك: سنبحث في مايو خطوات أوبك المقبلة لخفض الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأحد، إنه من الضروري إجراء مباحثات في مايو لتحديد الخطوات المستقبلية بشأن اتفاق إنتاج النفط بين أعضاء أوبك وحلفائهم من كبار مصدري الخام خارج المنظمة فيما يعرف باسم أوبك+.



وأضاف نوفاك أن من المقرر اتخاذ قرار بحلول مايو ويونيو بشأن الاستمرار في اتفاق خفض #إنتاج_النفط المبرم حاليا بين #أوبك وكبار المنتجين خارجها في النصف الثاني من العام الحالي.



وذكر نوفاك أن روسيا ملتزمة باتفاق خفض الإمدادات المقرر أن ينتهي سريانه في يونيو.



وأضاف أن المنتجين يرون أن #أسعار_النفط مستقرة، وأن التقلبات منخفضة، مشيرا إلى أن الطلب سيرتفع في الربعين الثاني والثالث.

ونقل بيان نشرته وزارة الطاقة في أذربيجان تصريحات نوفاك، وذلك قبل اجتماع لأعضاء أوبك ومنتجي النفط خارجها اليوم الاثنين في باكو.