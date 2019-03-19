أضعف نمو شهري لإنتاج النفط الصخري منذ 10 أشهر

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر يوم الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من سبع تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة 85 ألف برميل يوميا في أبريل إلى مستوى قياسي عند 8.59 مليون برميل يوميا.



وإذا صح ذلك، فسيكون أقل ارتفاع شهري منذ مايو 2018، حينما تعزز الإنتاج بنحو 25 ألفا و900 برميل يوميا فقط.



ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير شهري في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 40 ألف برميل يوميا إلى 4.18 مليون برميل يوميا في أبريل.



وتباطأ نمو الإنتاج في الحوض البرمي مع هبوط أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، وقيام شركات نفط صخري عديدة بخفض الإنفاق تحت ضغط المستثمرين، الذين طالبوا بالتركيز على تنمية الأرباح بدلاً من زيادة الإنتاج.



ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من #الغاز_الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 79 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل/ نيسان. ويعني ذلك زيادة بنحو 0.9 مليار قدم مكعبة يوميا فوق توقعات مارس آذار وستكون الزيادة الشهرية الخامسة عشرة على التوالي.



وكان الإنتاج 66.3 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل/نيسان من العام الماضي.