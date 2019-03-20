المزروعي يتوقع الانتهاء من اتفاق "أوبك+" في يونيو

قال وزير الطاقة الإماراتي إنه يتوقع أن تنتهي منظمة البلدان المصدرة للبترول ( #أوبك ) من اتفاق تعاون طويل الأمد مع الشركاء من خارج المنظمة في يونيو/ حزيران.



وأكد المزروعي، في مؤتمر صحافي بأبوظبي، أن #الإمارات ملتزمة بتحقيق الخفض في إمدادات النفط بنسبة 100% في الأشهر المقبلة.

ولفت وزير الطاقة الإماراتي إلى أن تشريع #نوبك سيؤثر على إعادة توازن سوق النفط ومنتجي الخام الصخري الأميركي.

واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير قرب أعلى مستوياتها في 4 أشهر الثلاثاء، بدعم من توقعات باستمرار أوبك في خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع خام القياس العالمي #برنت في العقود الآجلة سبعة سنتات ليبلغ عند التسوية 67.61 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية لبرنت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 59.57 دولار للبرميل، لكنها

أنهت التعاملات عند 59.03 دولار للبرميل بانخفاض ستة سنتات.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 20 سنتا بعدما بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها كبح الإمدادات منذ بداية العام.

وبعد اجتماع قصير في أذربيجان، ألغت أوبك الاثنين اجتماعها المزمع في أبريل نيسان، وستقرر بدلا من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج في يونيو حزيران فور تقييم السوق لتأثير العقوبات الأميركية على إيران والأزمة في فنزويلا.