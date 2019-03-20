واشنطن تمنح العراق إعفاء مدته 90 يوما لاستيراد الطاقة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة منحت #العراق إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران، في أحدث تمديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد #الغاز_الإيراني الضروري لإنتاج الكهرباء في العراق.



وقال مسؤول وزارة الخارجية الذي طلب عدم ذكر اسمه "مُنح العراق إعفاء لمدة 90 يوما لشراء #واردات_الطاقة من إيران". وكان آخر إعفاء من العقوبات منحته واشنطن للعراق في 21 ديسمبر كانون الأول.