قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة منحت #العراق إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران، في أحدث تمديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد #الغاز_الإيراني الضروري لإنتاج الكهرباء في العراق.
وقال مسؤول وزارة الخارجية الذي طلب عدم ذكر اسمه "مُنح العراق إعفاء لمدة 90 يوما لشراء #واردات_الطاقة من إيران". وكان آخر إعفاء من العقوبات منحته واشنطن للعراق في 21 ديسمبر كانون الأول.
واشنطن تمنح العراق إعفاء مدته 90 يوما لاستيراد الطاقة
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة منحت #العراق إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران، في أحدث تمديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد #الغاز_الإيراني الضروري لإنتاج الكهرباء في العراق.