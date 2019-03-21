أرامكو تعتزم إنشاء معمل للغاز قرب أضخم حقل نفط بالعالم

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو أمين الناصر، أن الشركة ستبدأ بإنشاء معمل غاز الجافورة في العام 2020 موضحاً في كلمة له خلال منتدى الأحساء للاستثمار، أن منطقة الأحساء تضم حقل الغوار وهو الأكبر والأهم في العالم.

وأشار الناصر في كلمته للمنتدى إلى أن الأحساء لديها إمكانات هائلة من الغاز غير التقليدي مستعرضا غنى منطقة الأحساء بالنفط والغاز، مؤكدا أن شركة أرامكو تعمل على إنشاء معمل غاز الجافورة ضمن خطة الشركة الاستراتيجية.

كما أشار إلى تميز الأحساء بالموارد البشرية، والاقتصادية والطبيعية، ومجموعة من المرافق العملاقة لإنتاج وتصنيع الغاز، و"قبل ثلاث سنوات أشرت في كلمتي إلى وجود كميات واعدة من الغاز الصخري، وهي ذات جدوى لاحتوائها على نسبة كبيرة من السوائل، وتعمل أرامكو على استغلال هذه الموارد".

وشرح أن "معمل الجافورة سيكون معملاً ضخما لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي، وسيكون له أثر على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ويترجم إلى نمو اقتصادي في المنطقة".