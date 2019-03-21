توقف واردات أميركا من نفط فنزويلا بعد فرض عقوبات

أظهرت بيانات أولية من إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من فنزويلا توقفت بالكامل الأسبوع الماضي للمرة الأولى على الإطلاق.



وتوقفت الواردات من فنزويلا من 587 ألف برميل يوميا في أواخر يناير.

وفنزويلا واحدة من أكبر موردي #النفط الخام للولايات المتحدة. وجاء هذا التوقف بعد أن فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وحلفائه السياسيين وشركة النفط المملوكة للدولة "بي.دي.في.إس.إيه".



كما تعرضت شركة بي.دي.في.إس.إيه لاضطرابات في العمليات في مينائها الرئيسي، الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد في فنزويلا العضو في أوبك، بسبب انقطاع الكهرباء لفترة طويلة بدأت قبل أسبوع.



وقال وزير #النفط_الفنزويلي ورئيس شركة #النفط مانويل كيفيدو هذا الأسبوع إن بلاده قد تحول صادرات الخام المتجهة في الأصل إلى الولايات المتحدة إلى شركة النفط الروسية روسنفت أو إلى وجهات أخرى بسبب العقوبات.



وألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول " #أوبك" هذا الأسبوع اجتماعها الذي كان من المقرر عقده في أبريل بما يمدد عمليا تخفيضات الإنتاج السارية منذ يناير حتى يونيو على الأقل وهو موعد الاجتماع المقبل لأوبك.



كما أظهرت البيانات أن شحنات الخام الأسبوعية من السعودية انخفضت إلى 407 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 346 ألف برميل يوميا الذي وصلت إليه في فبراير.