خفض عدد حفارات النفط الأميركية لأقل مستوى بسنة

خفضت شركات #الطاقة الأميركية عدد حفارات #النفط العاملة لخامس أسبوع على التوالي إلى أدنى مستوى في حوالي عام بينما ينفذ منتجون مستقلون خططا لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة مع تقليص الحكومة توقعاتها لنمو إنتاج النفط الصخري.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل 9 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 22 مارس/آذار ليهبط العدد الإجمالي إلى 824، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018.

وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط النشطة في أميركا لخمسة أسابيع متتالية منذ مايو/أيار 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.

ويوجد أكثر من نصف إجمالي عدد الحفارات النفطية في حوض برميان، أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا، حيث أوقفت شركات الحفر تشغيل ستة حفارات هذا الأسبوع ليصل العدد إلى 459، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2018.

وما زال إجمالي عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، أعلى قليلا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 804 بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

ووفقا لتقرير بيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1016. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.