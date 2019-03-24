شركات النفط الكبرى تسارع للاستفادة من طفرة النفط الصخري

تقوم شركات #النفط الكبرى في الولايات المتحدة، بزيادة تواجدها في حوض PERMIAN الأكبر في العالم الذي من المتوقع أن ينتج خمسة ملايين وأربع مئة ألف برميل يوميا بحلول عام 2023.

وتسارع شركات مثل Exxon وChevron وRoyal Dutch Shell وBP للاستفادة من طفرة #النفط_الصخري في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تدخل القطاع متأخرة عن المنتجين المستقلين الذين لعبوا دورا رياديا في تطوير تقنيات الحفر.

وقد أنفقت شركات النفط العالمية عشرة مليارات دولار منذ مطلع 2017 لشراء الأراضي في حوض بيرميان الأكبر في العالم بحسب شركة الأبحاث Drillinginfo، حيث تمتلك شركات النفط الكبرى حاليا خمسا وسبعين منصة حفر في حوض بيرميان وهو ما يزيد بـ 140% عن عددها في 2017، تدير شركة إكسون 48 منصة منها وهي تعتزم إضافة 7منصات جديدة هذا العام.

وتوسع الشركات الكبرى يأتي في الوقت الذي يقوم فيه المنتجون المستقلون بالتخفيف من عمليات الاستكشاف وخفض الموظفين والميزانيات وسط ضغوط من المستثمرين للسيطرة على الإنفاق وزيادة العوائد.

ومن المتوقع أن ينتج حوض بيرميان 5.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023، أي أكثر من أي عضو واحد في (أوبك) باستثاء السعودية وقد بلغ الإنتاج هذا الشهر 4 ملايين برميل يوميا.

ومن المنتظر أن تصبح إكسون موبيل وشفرون أكبر منتجين في الحوض حيث ستنتج شفرون 900 ألف برميل يوميا بحلول 2023، في حين سيصل إكسون إلى مليون برميل يوميا في 2024، وهذا سيعني استحواذ الشركتين على ثلث إنتاج حوض بيرميان في غضون خمس سنوات.