برنت يهبط إلى 66.7 دولار للبرميل بعد مخاوف الركود

تراجعت #أسعار_النفط، اليوم الاثنين، إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد على اضطرابات الإمدادات، بسبب تخفيضات إنتاج #أوبك والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.73 دولار للبرميل منخفضة 30 سنتاً ما يوازي 0.5% عن الإغلاق السابق.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً، ما يعادل 0.6% مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 58.69 دولار للبرميل.



وفقد الخامان نحو 3% منذ أن بلغا الأسبوع الماضي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018.



وثارت مخاوف بشأن #ركود محتمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد تصريحات حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أدت لنزول عائدات #سندات_الخزانة_الأميركية لأجل عشر سنوات دون معدل أذون الخزانة التي أجلها ثلاثة أشهر لأول مرة منذ عام 2007.



وتسبب انكماش بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في تفاقم المخاوف من تراجع عالمي واسع النطاق.



وقال بنك مورجان ستانلي الأميركي"جرت مراجعة تقديرات النمو والأرباح نزولا في جميع المناطق الرئيسية".