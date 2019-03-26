شلومبرجر تتوقف عن تولي مشاريع إدارة حقول جديدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة #شلومبرجر، أكبر مزود لخدمات حقول النفط في العالم، إن الشركة ستتوقف عن تولي عقود جديدة لإدارة الحقول، وذلك بعد انتقادات بسبب الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها ذلك القطاع، بينما ستسعى أيضا لبيع بعض الصفقات القائمة.



وقال بال كيبسجارد، متحدثا خلال مؤتمر للطاقة في نيو أورليانز، إن نشاط إدارة الحقول كان محايدا على صعيد التدفقات النقدية العام الماضي وكان من المتوقع أن يولد تدفقا نقديا حرا من هذا العام، وفقا لما نقلته "رويترز".



وكانت الشركة قالت العام الماضي إنها تأمل في بيع بعض استثمارات النشاط لتعويض التكاليف التي تحملتها. أنشئ النشاط في 2011 بهدف تنويع موارد مبيعات المعدات والخدمات.