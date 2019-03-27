شركات تكرير تستثمر مليار دولار للتحول للوقود النظيف

قال مسؤول تنفيذي بشركة بي.بي إن #شركات_التكرير في العالم استثمرت نحو مليار دولار حتى الآن في إنتاج الوقود البحري المنخفض الكبريت لتلبية قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في 2020.



ومن شأن قواعد المنظمة البحرية الدولية أن تحظر على السفن استخدام أنواع الوقود التي تحتوي على نسبة من #الكبريت تزيد على 0.5% اعتبارا من عام 2020، مقارنة مع 3.5% حاليا، ما لم تكن السفينة مزودة بأجهزة تنظيف انبعاثات الكبريت.



ومنذ أن جرى تحديد الموعد النهائي لهذا التحول في 2016، تسارع شركات الشحن والتكرير إلى الاستعداد للمعايير الجديدة.



وقال إيدي جاوشي المدير العالمي للوقود البحري في بي.بي "هناك بالتأكيد معروض قوي من زيت الوقود المطابق للمواصفات، لا سيما في مراكز (تزويد السفن بالوقود مثل) روتردام وسنغافورة والفجيرة".



وأضاف جاوشي خلال اجتماع في الإمارات العربية المتحدة "ثمة قدر ضخم من الاستثمار في المصافي منذ 2015، وسيستمر لما بعد 2020"، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي جرى ضخها لمواكبة التغيير الجديد وصلت إلى ما يقدر بمليار دولار.