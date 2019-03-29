ارتفاع واردات اليابان من النفط 3.3% على أساس سنوي

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الجمعة إن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت 3.3% في فبراير عنها قبل عام إلى 3.09 مليون برميل يوميا.



وأظهرت بيانات الوزارة أن مبيعات المنتجات النفطية المحلية في اليابان انخفضت الشهر الماضي 6.5% على أساس سنوي إلى 3.3 مليون برميل يوميا.



وتراجعت مبيعات البنزين 2.1% إلى 851 ألفا و533 برميلا يوميا، فيما انخفضت مبيعات الكيروسين 17.2% على أساس سنوي إلى 502 ألفا و176 برميلا يوميا حسبما أظهرته البيانات.