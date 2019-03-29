نوفاك: تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لم يخضع للنقاش بعد

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك نفى تقريرا اليوم الجمعة، ذكر أن روسيا ستوافق فقط على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لمدة ثلاثة أشهر.



ونقلت تاس عن الوزير قوله "لم نقل هذا...سنناقش هذا في مايو".



وأضاف أنه لا توجد اقتراحات من روسيا في هذا الشأن في الوقت الحالي.



وذكرت رويترز أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن موسكو قد توافق فقط على تمديد لثلاثة أشهر.