حفارات النفط الأميركي تسجل أكبر تراجع فصلي بـ 3 أعوام

خفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات #النفط العاملة إلى أدنى مستوى في حوالي عام، ليواصل التراجع لستة أسابيع متتالية وليسجل أكبر هبوط فصلي في 3 أعوام على الرغم من زيادة قدرها 30 بالمئة في أسعار الخام منذ بداية 2019 بحسب "رويترز".

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات #الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات #الحفر النفطي أوقفت تشغيل ثمانية حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مارس آذار ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 816 وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2018.

وتلك هى المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الحفارات لستة أسابيع متتالية منذ مايو أيار 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.

وعلى مدار الربع الأول، هبط عدد الحفارات بمقدار 69 حفارا، وهو أكبر عدد في فصل واحد منذ الربع الأول من 2016 عندما تراجع 164 حفارا.

وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في #أميركا وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفعا قليلا عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 797 حفارا قيد التشغيل، بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

ووفقا لتقرير #بيكر_هيوز بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في #الولايات_المتحدة هذا الأسبوع 1006 حفارات. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.