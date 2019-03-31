مصر تحرر بنزين 95.. والأسعار ثابتة لـ 3 أشهر

قالت وزارة #البترول_المصرية في بيان يوم الأحد إن #مصر ستبقي على سعر بنزين أوكتين 95 عند 7.75 جنيه (0.4485 دولار) للتر في الربع الثاني من 2019، مع ربطها سعر هذا البنزين بأسعار الوقود العالمية للمرة الأولى، فيما يعرف بآلية التسعير التلقائي.

كانت مصر التزمت بتطبيق آلية التسعير التلقائي في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار وتهدف إلى زيادة أسعار الطاقة لتواكب نظيرتها في الأسواق العالمية، بحسب "رويترز".

وبحسب مراسلة "العربية" اجتمعت اليوم الأحد اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى للبنزين (95) فقط وقامت بالاطلاع على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر #الجنيه أمام #الدولار في ضوء بيانات البنك المركزي المصري الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019 وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام #برنت خلال الفترة نفسها.

وفي ضوء التطورات المعروضة أمام أعضاء اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (95)، قررت اللجنة عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) فى السوق المحلي (شاملاً سعر ضريبة المبيعات) وإبقاء السعر عند 75ر7 جنيه للتر وذلك خلال الربع الثاني من عام 2019 الممتد من أول أبريل 2019 وحتى نهاية يونيو 2019.

يذكر أن قرار تحرير أسعار "بنزين 95" بمفرده في مصر يتضمن نطاق تحرك أقصى بنسبة 10% هبوطاً وصعوداً.