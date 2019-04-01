أسعار النفط تواصل مكاسب الربع الأول القوية

ارتفعت #أسعار_النفط اليوم، الاثنين، لتعزز مكاسب الربع الأول من العام عندما حققت خامات القياس أكبر زياداتها في نحو 10 سنوات، مع طغيان المخاوف بشأن المعروض على بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وتعززت الثقة أيضا بفعل مؤشرات إيجابية عن أداء المصانع الصينية وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية الأميركية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية.



وبحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، كان #خام_برنت تسليم يونيو حزيران مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1% إلى 68.22 دولار للبرميل، بعد أن زاد 27 سنتا في الربع الأول.



وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 60.57 دولار للبرميل، بعد تسجيل زيادة 32 سنتا في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.



ومما ساعد في دعم الأسعار هذا العام #العقوبات_الأميركية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (#أوبك) ومنتجين كبار آخرين، الأمر الذي كان أعمق أثرا من المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وحرب التجارة الأميركية الصينية.



لكن مكاسب العقود الآجلة جاءت محدودة بفعل الضعف المحتمل في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن قدرة منتجي النفط الأميركيين على زيادة الإنتاج عندما ترتفع الأسعار، حسبما ذكر فين زيبيل الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني في سيدني.



وقال "من الصعب استشراف موجة صعود كبيرة حقا من هنا".