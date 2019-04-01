الخام الأميركي يصعد لذروة 2019 مع استمرار مكاسب النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي، اليوم الاثنين، لأعلى مستوياتها منذ بداية 2019، وصعد برنت دولاراً، بعدما حقق الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما في الربع الأول من أي عام خلال نحو عشر سنوات بدعم من شح المعروض ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 57 سنتا أو 0.95% إلى 60.71 دولار للبرميل، بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر عند 60.92 دولار. وزاد الخام الأميركي 32% في الربع الأول.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 86 سنتا أو 1.3% إلى 68.44 دولار للبرميل، بعدما صعد أكثر من دولار في وقت سابق من التعاملات وربح 27% في الفترة من يناير إلى مارس.

وتعززت المعنويات بفضل مؤشرات إيجابية عن أداء #المصانع_الصينية وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية الأميركية، ما رفع أسواق الأسهم الإقليمية.

وقالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدما في محادثات التجارة التي اختتمت يوم الجمعة في بكين، وقالت واشنطن إن المفاوضات كانت "بناءة"، مع سعي أكبر اقتصادين في العالم إلى حل خلافهما التجاري.

ومما يساهم في دعم الأسعار العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج دول أوبك في مارس تراجع 280 ألف برميل يوميا عن فبراير إلى 30.4 مليون برميل يوميا، وهو أدنى معدل شهري للإنتاج منذ 2015.