4 دولارات فقط تكلفة إنتاج برميل من النفط على "أرامكو"

بعد أكثر من 80 عاما في صناعة النفط والغاز، تتوجه #أرامكو لتوسيع نطاق أعمالها بهدف التحول إلى شركة طاقة وكيماويات عالمية متكاملة، وهي النقطة المحورية في استراتيجيتها.

من هنا تأتي أهمية صفقة شرائها لحصة #صندوق_الاستثمارات_العامة في سابك والبالغة 70%، مقابل 69.1 مليار دولار، ما يفتح الطريق أمام أرامكو للتكامل مع رابع أكبر شركة كيماويات في العالم.

كما ستفتح الصفقة أسواقا جديدة لخام أرامكو وتعزز من قيمتها قبل طرحها العام المرتقب.

إلى جانب هذه الصفقة، تتعاون الشركتان في مشروع ضخم بقيمة تبلغ 20 مليار دولار سيتضمن بناء مجمع لتحويل #النفط_الخام إلى كيماويات مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير.

ووسط خطط شركة أرامكو لطرح حصة 5% للاكتتاب العام، في أكبر طرح أولي في العالم قد يجمع 100 مليار دولار، كشفت وكالة موديز عن أرباح شركة أرامكو للعام الماضي حيث تجاوزت الأرباح الصافية للشركة 111 مليار دولار وهو ما يجعلها أكثر الشركات ربحية في العالم، وتتفوق بـ5 أضعاف على أرباح كبريات شركات القطاع مثل أكسون موبيل و #شل.

كذلك تتمتع أرامكو بمستويات مرتفعة جدا من النقد من العمليات، بلغت 121 مليار دولار وهو ما يتجاوز النقد لدى أكسون موبيل بأكثر من 3 مرات.

كما تستثمر أرامكو بكثافة، فوفقًا للبيانات، تجاوزت النفقات الرأسمالية 35 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار لشل ونحو 26 مليار دولار لإكسون.

كما تنتج أرامكو من بعض أكبر الحقول في العالم وأقلها تكلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج برميل من النفط على أرامكو هي نحو 4 دولارات مقابل نحو 20 دولاراً للبرميل لأكسون وشل، وهذه ميزة تنافسية قوية لأكبر شركة نفط في العالم.