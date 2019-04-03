برنت عند أعلى مستوى منذ 4 أشهر قرب 70 دولارا

ارتفعت أسعار #النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء ليقترب برنت من 70 دولارا للبرميل، إذ ألقى الدعم الذي يلقاه الخام من تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية بظلاله على زيادة غير متوقعة للمخزونات الأميركية.



وزادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 69.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:54 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق 69.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني وهي المرة الأخيرة التي تجاوز فيها مستوى 70 دولارا.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 62.84 دولار للبرميل.

وكان ارتفع في وقت سابق إلى 62.90 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني.



ومعظم الفترة منذ بداية العام الحالي، تلقت أسعار النفط دعما من جهود الدول الأعضاء في #أوبك وحلفاء من خارجها مثل #روسيا ، فيما يعرف بتحالف أوبك+، إذ تعهدوا بخفض الامدادات هذا العام حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.



وخلص مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أعضاء أوبك سجل أقل مستوى في 4 أعوام في مارس آذار.



وقال مسؤول أميركي أمس الثلاثاء إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد #النفط_الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.



من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يوم الثلاثاء أن واشنطن ستواصل الضغط على صناعة النفط في فنزويلا ومن يدعمونها من خلال العقوبات الاقتصادية، مضيفا أن أسعار النفط العالمية منخفضة لدرجة تسمج بهذه الإجراءات.