مخزونات النفط الأميركي تقفز 7.2 مليون برميل بأسبوع

قالت إدارة معلومات #الطاقة_الأميركية يوم الأربعاء إن مخزونات #النفط الخام في #الولايات_المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات #البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت إدارة المعلومات في تقريرها الأسبوعي أن مخزونات الخام قفزت 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مارس آذار بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 425 ألف برميل.

وزادت #مخزونات_النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 201 ألف برميل.

وتراجع استهلاك #مصافي_التكرير من الخام بمقدار 18 ألف برميل يوميا مع انخفاض معدلات التشغيل 0.2 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات #نواتج_التقطير التي تشمل #الديزل وزيت التدفئة، بمقدار مليوني برميل بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 506 آلاف برميل.

وارتفع صافي #واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 386 ألف برميل يوميا إلى 4.04 مليون برميل يوميا.