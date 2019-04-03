وزير الطاقة الأميركي يدعو لخفض احتياطي نفط بلاده

دعا وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، الكونغرس لمناقشة خفض احتياطي النفط الاستراتيجي نظرا لازدهار الإنتاج المحلي، وتراجع الاعتماد على واردات النفط.

وأضاف الوزير الأميركي، أنه من المناسب أيضا مناقشة إمكانية تأجير الحكومة جزءا من الاحتياطي للقطاع الخاص من أجل التخزين.

يُشار إلى أن الاحتياطي النفطي الأميركي يبلغ حاليا 646 مليون برميل، ويزيد بفارق كبير عن المطلوب بموجب الاتفاقيات مع وكالة الطاقة.

وقالت إدارة معلومات #الطاقة_الأميركية إن مخزونات #النفط الخام في #الولايات_المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات #البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت إدارة المعلومات في تقريرها الأسبوعي أن مخزونات الخام قفزت 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مارس آذار بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 425 ألف برميل.

وزادت #مخزونات_النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 201 ألف برميل.