ارتفاع مخزونات أميركا يهبط بأسعار برنت عن 70 دولارا

نزلت #أسعار_النفط اليوم الخميس للجلسة الثانية، مع انخفاض خام برنت أكثر عن مستوى 70 دولاراً بعد أن أظهرت البيانات في الولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام وإنتاجا عند مستوى قياسي.



وبحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام #برنت ثلاثة سنتات إلى 69.28 دولار للبرميل. وهبط برنت ستة سنتات أمس الأربعاء بعد أن لامس 69.96 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني حين جرى تداول الخام فوق 70 دولارا.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 62.38 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام 12 سنتا في الجلسة السابقة بعد أن بلغت 62.99 دولار لفترة وجيزة، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني.



وزاد خام القياس العالمي برنت نحو 30% منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 40%. وتلقت الأسعار الدعم من شح الإمدادات العالمية ومؤشرات على ارتفاع الطلب.



وتستفيد أسعار النفط من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل #روسيا ، في المجموعة المعروفة باسم #أوبك+، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مع صعود صافي الواردات. وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات بمقدار 425 ألف برميل.



وزاد إنتاج النفط الأميركي 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ 12.2 مليون برميل يوميا بعد أن حوم حول 12 و12.1 مليون برميل يوميا منذ فبراير شباط، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.