الراجحي كابيتال: شركات النفط الصخري تحتاج سعر 70 دولارا

قدّر تقرير لشركة الراجحي كابيتال أن #شركات_النفط_الصخري الأميركية تحتاج إلى متوسط سعر لبرميل #النفط عند 70 دولارا، لتغطية المصاريف التشغيلية والنفقات الرأسمالية، وذلك وفق بيانات الربع الرابع من 2018.

يأتي ذلك رغم الإجماع على تحسن التكاليف التشغيلية نتيجة ارتفاع الإنتاج والفوائد المتحققة من اقتصاديات الحجم أو economies of scale.

ولفت التقرير إلى أن مخزون دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض في شهر فبراير، إلى 7.6% من الاستهلاك العالمي، وهو الأدنى خلال عام، والفضل بذلك يعود لخفض إنتاج أوبك، بحسب التقرير.

وأوضح رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع #المخزونات أمر طبيعي وهو رقم متحرك ولكن إذا ما قارناه مع الاستهلاك العالمي نرى أن النسبة تنخفض.

وبحسب السديري، فقد لوحظ بأنه عندما تكون هذه النسبة المئوية أقل من 8% تبدأ أسعار النفط بالارتفاع.

ولفت إلى أن انتاج النفط الصخري قد نما من 4 ملايين برميل إلى 8.3 مليون برميل، وبات يشكل 9.7% من الإنتاج العالمي في فبراير الماضي مقارنة مع 6.1% في ديسمبر 2016.