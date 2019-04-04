حكومة لبنان تطلق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية

أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية، ندى بستاني، موافقة حكومة لبنان على إطلاق الدورة الثانية لتراخيص الغاز في المناطق البحرية.

وأشارت بستاني، في تغريدة لها على تويتر، إلى أن لبنان يحدد 31 يناير 2020 موعداً نهائياً لتقديم العروض في جولة تراخيص الطاقة الثانية بالمناطق البحرية.

وكان النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي، سعد عنداري، قد قال خلال مؤتمر في نوفمبر 2018، إن لبنان يتوقع بدء #التنقيب_عن_الغاز بنهاية 2019 وهو ما سيستغرق ما بين 3 و4 سنوات، وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة #توتال .

وكانت #السلطات_اللبنانية وافقت في مايو/أيار 2018 على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني السابق سيزار أبي خليل كشف أواخر مارس 2018 عن موعد انطلاق عمليات حفر أول بئر #نفط في #لبنان، قائلاً "ستُحفر أول الآبار في 2019، وسيكون لدينا الاكتشاف التجاري الأول، ونذهب لتطوير الحقول وإنتاج النفط".

ولفت إلى أن لبنان "يعوّل على القطاع ليصبح قاطرة للاقتصاد من خلال تأمين مصدر طاقة محلي، أقل تكلفة وأقل تلويثاً".

وأكد آنذاك أن الهدف من إطلاق دورة التراخيص كان "تثبيت حقنا باستثمار مواردنا البترولية على مساحة مياهنا البحرية الكاملة، وتحقيق اكتشاف تجاري بشكل سريع".