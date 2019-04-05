النفط يتراجع مع تجدد المخاوف الاقتصادية

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع نزول خام #برنت بعيداً عن مستوى 70 دولاراً للبرميل الذي بلغه في اليوم السابق، لكن عقود الخامين الرئيسيين للنفط تتجه صوب تحقيق مكاسب على أساس أسبوعي نظرا لتصاعد المخاطر الجيوسياسية.



ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 69.24 دولار للبرميل، بعد أن لامست 70.03 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات للبرميل إلى 62.06 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 62.99 دولار يوم الأربعاء.



ويتجه خاما #برنت وغرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني والخامس على الترتيب.



وتضغط المخاوف من تأثر استهلاك الوقود سلبا بفعل #تباطؤ_الاقتصاد على الأسعار.



وتقترب الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، من إنهاء محتمل لنزاعهما التجاري.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم أمس الخميس إن الجانبين "يقتربان جداً من إبرام صفقة"، على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل مترددة في رفع رسوم جمركية فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار تطلب الصين إزالتها.



من جهة أخرى، قال كومرتس بنك في مذكرة إن أي تعطيلات محتملة لإنتاج النفط في ليبيا "ستزيد الضغوط على إمدادات النفط.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء لها مثل روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام لدعم الأسعار.