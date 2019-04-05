مصر والأردن توقعان عقد تشغيل وصيانة خط غاز أردني

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري وهالة زواتى وزيرة الطاقة الأردنية توقيع عقد طويل الأجل بين شركة فجر الأردنية المصرية والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز للقيام بأعمال تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي بالأردن والتسهيلات الخاصة به.

وقع العقد المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية والمهندس هشام رضوان رئيس الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز.

وكانت الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز قد تم تأسيسها في أكتوبر من العام الماضي للعمل داخل الأردن في مجال تشغيل وصيانة خطوط وشبكات الغاز الطبيعي داخل المملكة الأردنية الهاشمية ويساهم فيها كل من #شركة_فجر الأردنية المصرية وشركة فجر المصرية والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) .

وعقب التوقيع أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن التكامل بين مصر والأردن في مشروعات الغاز الطبيعي قد شهد انطلاقة حقيقية خلال الفترة الأخيرة يدعمه إرادة سياسية قوية من زعيمي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأن هناك زيادة مستمرة في حجم التعاون بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي بما يعود بالنفع على البلدين وتحقيق المصالح المشتركة لافتاً إلى أن شركات قطاع البترول المصري استطاعت تنمية حجم أعمالها داخل الأردن مؤخراً وتحقيق أداء متميز في تنفيذها للمشروعات الجديدة حيث توظف كل امكانياتها وقدراتها وخبراتها لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية.

وأضاف المهندس طارق الملا أن بدء نشاط الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز يؤهلها مستقبلاً للتعاقد مع الجهات الأردنية والشركات على إدارة وتشغيل خطوط شبكات الغاز الطبيعي والتي سيتم تنفيذها بالأردن أو الدول المجاورة، وأنها بما لديها من امكانيات وكوادر فنية متخصصة ستسهم في تدريب وبناء وتأهيل كوادر أردنية من مهندسين وفنيين متخصصين للعمل في مشروعات الغاز الطبيعي ويرفع من مستوى الأداء ويطور من كفاءة ومهارة الخبراء والفنيين العاملين في المشروع.

ومن جانبها أكدت وزيرة الطاقة الأردنية، أن مشروعات #الغاز_الطبيعي عززت العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن بشكل غير مسبوق وكان لها دور مهم في دعم الروابط المشتركة وأن البلدين يعملان فعلياً على تأسيس المزيد من الشراكات في مجال الغاز الطبيعي استثمارا لما تحقق من نجاح في هذا المجال، مشيرة إلى أن هناك تفاهم وتنسيق كامل لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجاري تنفيذها، كما أشادت الوزيرة بكفاءة ومستوى أداء الشركات المصرية المنفذة لمشروعات الغاز داخل الأردن، مضيفة أن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيداً من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة في مجال الغاز الطبيعي والتي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية.

ومن جانبه استعرض المهندس فؤاد رشاد موقف تقدم الأعمال بمشروعات الغاز الطبيعي بالأردن، والدراسات التسويقية والفنية والاقتصادية للمشروع التي تم إعدادها بالاشتراك مع شركة غاز مصر لتزويد المدن الصناعية ومدينتي عمان والعقبة والمجمع الصناعي للفوسفات بالغاز الطبيعي، عن طريق تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي داخل المدن وتوصيله للمنازل والمنشآت التجارية.