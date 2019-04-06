بعد قفزة الأسعار 40%.. عدد حفارات النفط الأميركي يرتفع

زادت شركات #الطاقة الأميركية عدد #الحفارات_النفطية العاملة للمرة الأولى في سبعة أسابيع، بعد أن قفزت عقود الخام حوالي 40 في المئة هذا العام.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت 15 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل نيسان، وهي أكبر زيادة منذ مايو أيار، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 831.

وفي الأسبوع السابق، هبط عدد الحفارات إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2018.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى من مستواه قبل عام عندما كان هناك 808 حفارات قيد التشغيل.

وما زال إنتاج #النفط_الأميركي يتزايد على الرغم من توقعات بأن النمو سيتباطأ.

ووفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، سجل الإنتاج أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 12.1 مليون برميل يوميا الذي سجله في الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب تقرير بيكر هيوز، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1025. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.