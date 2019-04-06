توتر ليبيا يدفع النفط للصعود.. برنت يقفز فوق 70 دولاراً

صعدت أسعار #النفط 1.5 في المئة بدعم من بيانات قوية للوظائف في #الولايات_المتحدة هدأت المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الخام، وتوقعات بأن تصعيدا للصراع في #ليبيا قد يقلص إمدادات النفط.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من تزايد التفاؤل بأن #واشنطن و #بكين تقتربان من اتفاق للتجارة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت جلسة التداول مرتفعة 94 سنتا، أو 1.35 في المئة، لتبلغ عند التسوية 70.34 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجل برنت 70.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا، أو 1.58 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.08 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل الخام الأميركي 63.24 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وسجل برنت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين سجل الخام الأميركي خامس زيادة أسبوعية على التوالي.