الفالح ورئيس نيجيريا يبحثان التعاون لاستقرار سوق النفط

غرد #وزير_الطاقة_السعودي خالد الفالح في حسابه الرسمي على توتير قائلا: " على جانب المنتدى تشرفت بلقاء الرئيس النيجيري محمد بخاري ونقلت له تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وتناولنا سبل التعاون في مجالات الطاقة والصناعة، وأهمية التعاون لاستقرار السوق البترولية الدولية".

وبدأت أعمال #المنتدى_الاقتصادي_العالمي حول #الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا رسمياً السبت في السويمة على شاطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) تحت شعار "نحو نظم تعاون جديدة"، بمشاركة أكثر من ألف شخصية.

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف شخصية بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون في قطاع الأعمال والمجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

وقال المنظمون إن المنتدى الذي يستمر يومين سيسلط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي "بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد للمنطقة" و"مستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي" و"الوصول إلى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم" و"الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي".

وهي المرة العاشرة التي تستضيف فيها منطقة #البحر_الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 17 اجتماعا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.