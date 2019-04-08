السعودية: اجتماع مايو محوري للبت في تمديد اتفاق "أوبك"

قال وزير الطاقة السعودي، #خالد_الفالح، اليوم الاثنين إنه من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين #أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعاً من المقرر عقده في مايو أيار سيكون محورياً، لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول ذلك الوقت.



وتعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اجتماعا في مايو أيار.



وقال الوزير خالد الفالح "اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية. أعتقد أن مايو أيار سيكون محوريا".

وأضاف الفالح أن #مخزونات_النفط مازالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.