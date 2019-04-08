النفط يصعد لذروة 5 أشهر.. ويكسر حاجز الـ70 دولاراً

ارتفعت #أسعار_النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018، اليوم الاثنين، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها أوبك و #العقوبات_الأميركية على إيران وفنزويلا والاضطرابات الأمنية في ليبيا، فضلا عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن آخر سعر إغلاق.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.5% إلى 63.39 دولار للبرميل.



وسجل الخامان أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 70.76 و63.48 دولار على الترتيب في التعاملات المبكرة اليوم.



وبغية دعم الأسعار، اتفقت #أوبك مع منتجين من خارحها على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.



وقال كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة السمسرة "إف.إكس.تي.إم"، حسين سيد، "تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأميركية على إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار على مدار العام الحالي".



وتابع "لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد الأحداث في ليبيا مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات".