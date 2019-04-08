وزير الطاقة الإماراتي: التخارج من اتفاق أوبك ليس سريعاً

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن أي خطة تخارج من اتفاق خفض الإنتاج ستكون طويلة الأمد وليست سريعة، مشددا على التزام المنتجين من داخل وخارج أوبك في التعاون للتعامل مع متغيرات السوق.

وقال المزروعي في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر طاقة في دبي إن "مشوارنا طويل وهذه خطة طويلة الأمد للتعامل مع متغيرات السوق والعلاقة التي بدأت سوف تستمر لأنها تفيد السوق وتفيد جميع المنتجين والمستهلكين".

وشدد المزروعي على أن "أوبك وأوبك+ سيبذلون كل ما هو ضروري للوصول إلى التوازن في السوق النفطية.

وتابع "أوبك وحلفاؤها يتوقعون أرقاماً جيدة لمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج في ديسمبر".

وقال المزروعي إن استخدام الدولار الأميركي كعملة تجارة النفط الرئيسية لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها بحسب رويترز.

وأضاف الوزير الإماراتي عندما سُئل عن إمكانية تحول أعضاء أوبك عن تجارة النفط بالدولار "التجارة بالدولار الأميركي ليست شيئا تُغيره بين عشية وضحاها... دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار".