اجتماع أردوغان وبوتين.. وتوسل أنقرة لتخفيض سعر الغاز

قالت مصادر تركية إن #تركيا طلبت من روسيا خصماً على أسعار صادرات الغاز الطبيعي، بعد هبوط عملتها الليرة الذي أدى إلى ارتفاع حاد في تكلفة مشتريات أنقرة من موسكو.

وأضافت المصادر أن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان طلب ذلك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين أمس الاثنين.

وقال أحد المصادر "ستدرس روسيا هذا الطلب. من الممكن أن يكون هناك خصم، وربما لا يقل عن 10%".

وامتنع الرئيس التنفيذي لشركة #جازبروم أليكسي ميلر عن التعليق حينما سُئل أمس الاثنين عما إذا كانت تركيا طلبت تخفيضا في السعر.

وروسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا، التي تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على الواردات في تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأدى الهبوط الحاد في قيمة #الليرة_التركية العام الماضي إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما دفع السلطات إلى رفع #أسعار_الغاز الطبيعي عدة مرات.

وارتفع سعر إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي نحو 50% إجمالا، وهو ما أضر بمستخدمي الغاز للأغراض الصناعية على نطاق واسع.

وساهمت روسيا بنسبة 47% من واردات تركيا من الغاز الطبيعي العام الماضي والتي بلغت 50 مليار متر مكعب.