النفط يصعد لأعلى مستوى في 5 أشهر وسط مخاوف بشأن إمدادات

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين بما يصل إلى2%، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، بفعل توقعات بتقلص الإمدادات العالمية المخاطر الجيوسياسية في ليبيا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.



وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 76 سنتا، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 71.10 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار، أو 2.1%، لتبلغ عند التسوية 64.40 دولار للبرميل.



وكانت أعلى مستويات سجلها برنت والخام الأميركي أثناء الجلسة عند 71.19 و64.44 دولار للبرميل على الترتيب هي الأعلى لهما منذ نوفمبر.



وقال حسين سيد كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة السمسرة اف.اكس.تي.ام "تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأميركية علي إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار على مدار العام الحالي".



وتابع "لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد القتال في ليبيا مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات".